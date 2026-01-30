Поезда на МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) проезжают станцию Нижегородская без остановки по техническим причинам.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По техническим причинам поезда на МЦК (14) проезжают станцию Нижегородская без остановки, — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали москвичам использовать Большую кольцевую линию для проезда до этой станции, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщила, что поезда задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги в связи с остановкой состава по техническим причинам на станции «Бронницы».