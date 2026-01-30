Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

Поезда задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с остановкой состава на станции «Бронницы».

Об этом в пятницу, 30 января, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

— На Казанском направлении задерживаются несколько поездов дальнего пригорода в сторону Москвы из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции «Бронницы». Он отправился самостоятельно, — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, они вместе с МЖД принимают меры для сокращения опозданий, передает агентство городских новостей «Москва».

29 января поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следовали с задержкой по техническим причинам. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании уточнили, что максимальное время опоздания составляло не более одного часа.

Ранее человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии Московских центральных диаметров. Из-за этого задерживались четыре пригородных электрички.