Москвичам назвали срок потепления

Теплой погоды в Москве в ближайшее время ждать не стоит. Когда холода покинут столичный регион, «Общественной службе новостей» рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, прежние долгосрочные модели обещали, что Москва на короткое время окажется в теплой секторе, однако этого не произошло.

«Теплый воздух окклюзировал, поэтому все тепло ушло наверх», — пояснила Позднякова.

На фоне этого в регионе выпало много осадков.

В ближайшей перспективе метеоролог не ожидает потепления в городе. Температура не пойдет вверх вплоть до периода оттепелей. Он, по прогнозам Поздняковой, не наступит вплоть до середины февраля. «У нас впереди, как говорится, морозы, морозы», — предупредила синоптик. До этого времени столбики термометров в Москве будут держаться примерно на одной отметке. Так, в ночные часы температура в городе составит около минус 20 градусов, в Подмосковье — минус 25 градусов. Днем же показатель поднимется до минус 18 градусов, что почти на 10 градусов ниже климатической нормы. Суточного хода практически не будет, добавила Позднякова.

Экстремально холодная погода простоит в Москве примерно до вторника и с каждым днем будет усиливаться. Пик морозов придется на понедельник, 2 февраля. Вместе с тем сильных снегопадов и метелей в этот период не прогнозируется. Осадки будут локальными в пределах 1-2 миллиметров в течение 12 часов.

Ранее столичные синоптики допустили 13-градусные морозы в середине марта. Надолго холода не затянутся, и вскоре температура вернется к оптимальным показателям.