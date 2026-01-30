Контролеры в автобусах у станции метро «Владыкино» выявили 81 безбилетника

В ходе усиленной проверки оплаты проезда в наземном транспорте у станции метро «Владыкино» был выявлен 81 безбилетный пассажир, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Провели усиленную проверку у станции метро «Владыкино». Контролеры вместе с сотрудниками полиции 29 января проверили факт оплаты проезда у более 900 пассажиров в 42 автобусах, обнаружили 81 безбилетника. Каждому выписали штраф», – говорится в сообщении.

Уточняется, что такой способ проверки предусмотрен правилами пользования наземным городским транспортом общего пользования в Москве. В ведомстве добавили, что благодаря таким рейдам количество безбилетников сокращается.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, заявил, что в столице продолжают проводить усиленные проверки на самых востребованных маршрутах.

«Оплата проезда ― это комфорт и безопасность поездок. Все средства от нее идут на развитие инфраструктуры, помогают правильно рассчитывать загруженность транспорта и распределять его более эффективно. Благодарим всех добросовестных пассажиров!» – подчеркнул он.

В пресс-службе напомнили, что штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. руб. Оплатить его нужно в течение 60 дней. При просрочке штраф увеличивается в два раза, а дело передают судебным приставам.