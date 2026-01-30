Семейный разгуляй и проводы зимы: Масленица 2026 в Измайлово

21 и 22 февраля 2026 года в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» традиционно отметят один из самых веселых праздников - Масленицу!

Провожать зиму в Кремле Измайлово, с его ярким русским колоритом, стало традицией для москвичей и гостей города. Ведь «Кремль в Измайлово» создает атмосферу настоящей ярмарочной слободы, где каждый гость – от ребенка до взрослого – становится участником действа. Центральная площадь превратится в пространство для народных игр.

Блинные станции, угощение на любой вкус, профессиональные артисты и ходулисты в авторских костюмах, интерактивные зоны с аниматорами по всей территории комплекса. Традиционный масленичный столб, и только в дни масленичного гуляния для гостей будет доступен бесплатный вход в музеи: Хлеба, Русской игрушки и Истории водки. Измайловские ремесленники традиционно откроют свои мастерские, где будут обучать желающих русским ремёслам: созданию масленичных куколок из лыка, росписи пряничных солнышек, выпечке блинов и многому другому.

21 февраля 2026 года в субботу «Кремль в Измайлово» приглашает маленьких гостей и их родителей стать участниками семейного разгуляя!

За один день вы окунетесь в фольклорную эстетику и насладитесь лучшими народными коллективами при поддержке журнала «Я пою». Вас ждет живой звук, многоголосие и любимые народные хиты. Ведущим праздника выступит медийная личность, имя которой пока остается в секрете. Во время выступлений и активных игр будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия. И, конечно, для гостей комплекса будут организованы различные мастер-классы и угощение блинами.

12:00 - начало семейного разгуляя

17:00 - торжественное сожжение нарядного чучела Масленицы с огненным шоу.

22 февраля 2026 года в воскресенье «Кремль в Измайлово» приглашает гостей всех возрастов на проводы зимы и встречу весны!

Под лозунгом «Зрелища и Традиции» будут разыграны театрализованные представления. Гостей будут вовлекать в старинные обряды аниматоры в русских костюмах. Во время Масленицы будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия, традиционные масленичные игры и, конечно же, угощение разными видами блинов. Самые ловкие и бесстрашные гости Широкой Масленицы будут самостоятельно добывать подарки, забираясь на высокие масленичные столбы, и сражаться в кулачных боях.

12:00 – начало «Зрелища и Традиций».



17.00 - выступление огненной команды и сожжение нарядного чучела Масленицы.

Вход по билетам. Билет приобретается только на сайте «Кремль в Измайлово» и платформе Voroh.ru