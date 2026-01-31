В рамках программы «Мой район» представили серию аудиогидов по Москве

Слушателям расскажут истории Петровского путевого дворца, Живописного моста, усадьбы Кусково и других популярных мест.

Для жителей столицы подготовили серию бесплатных аудиоэкскурсий «Гуляем по районам» с нетуристическими маршрутами. Всех желающих приглашают на познавательные прогулки по паркам, скверам, бульварам и другим местам для знакомства с достопримечательностями. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Проект насчитывает уже 45 выпусков. Каждый из них посвящен отдельному району Москвы. Короткие рассказы составлены так, чтобы их было удобно слушать во время прогулки. Подборка постепенно будет пополняться», — рассказала Наталья Сергунина.

Благодаря аудиогидам можно узнать, как формировался городской пейзаж за пределами центра столицы, а также какие люди и события влияли на облик пространств, ставших частью повседневной жизни москвичей.

Так, во время экскурсии по району Аэропорт слушателям раскрывают загадку его названия и знакомят с историей Петровского путевого дворца. Аллеи одноименного парка приведут к площади Космонавта Комарова, храму Благовещения Пресвятой Богородицы, обелиску «Путеводная звезда гусара». Поблизости расположен комплекс «Городок художников», где жили и творили Игорь Грабарь, Владимир Татлин и другие выдающиеся деятели искусства.

Прогулка по Хорошево-Мневникам начинается с осмотра Живописного моста, примечательного не только своей конструкцией, но и открывающимся с его высоты видом. Далее путь пролегает по Серебряному бору — одной из любимых зон отдыха у горожан.

В Вешняках предлагается совершить небольшое путешествие по усадьбе Кусково и прилегающему парку. На территории комплекса находятся уникальные памятники архитектуры: выполненный из дерева летний дворец Петра Шереметева и павильон «Грот», украшенный раковинами моллюсков. Продолжить прогулку можно по обустроенным тропинкам Кусковского лесопарка.

Аудиогиды размещены на сайте программы Мэра Москвы «Мой район», а также на популярных подкаст-платформах. Средняя продолжительность — от пяти до шести минут.

Программа «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех столичных районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.