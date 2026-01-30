Без паники: сильный снегопад не сумел парализовать Москву

Современные москвичи, кажется, успели забыть, что такое настоящая зима — и потому встречают снегопады как настоящую экзотику. Конец января в Москве выдался и вправду снежным: только в четверг, 29 января, выпало более 7 мм осадков — хотя это вдвое меньше, чем выпадало в мегаполисе в первые два дня снегопада, высота сугробов впечатляет. Достаточно пару дней не почистить машину, и ты уже рискуешь не узнать свой автомобиль под снежным покрывалом. Дети в восторге — пришла пора снеговиков и игр в снежки. Однако романтика снегопадов никак не мешает налаженной работе современного мегаполиса: коммунальные службы Москвы делают все возможное для того, чтобы горожане могли без проблем пользоваться личным и общественным транспортом и просто гулять по улицам.

© Московский Комсомолец

Синоптик Михаил Леус напомнил, что Москва по-прежнему не побила рекорд 1979 года, когда выпало 13,5 мм осадков. Высота снежного покрова впечатляет, но не шокирует. В комплексе городского хозяйства Москвы напоминают: все под контролем.

«Организованы масштабные мероприятия по очистке города. Снегопад продолжается, поэтому непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем с интервалом в несколько часов», – рассказал Петр Бирюков вечером в четверг, 29 января.

Ночью и ранним утром было проведено очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

Утром в пятницу, 30 января, информация обновилась: городские службы сообщили, что продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме. Значительное внимание уделяется очистке от снега и наледи кровель и других частей многоквартирных домов. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, но все-таки и люди должны быть внимательными — и не ходить там, где крыши чистят от снега.

В уборке города задействованы дополнительно сотрудники и спецтехника городских инженерных, ресурсоснабжающих и строительных компаний — никто не остается в стороне.

Главное — дороги; в сложных погодных условиях нужно обеспечить как условия для проезда машин скорой помощи и оперативных служб, так и для городского общественного транспорта и личных автомобилей. Правда, власти настоятельно рекомендуют горожанам отказаться в эти дни от поездок на своих автомобилях и пересесть в автобусы, метро и МЦК. Это позволит разгрузить дороги. Кроме того, в такие дни возрастает риск ДТП даже для опытных водителей — ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь, иногда плохо видно даже разметку на заметенных дорогах.

Там, где снегопад помешал дорожному движению, запущены дополнительные автобусы — это позволило сократить время ожидания на остановках, уменьшить интервалы движения автобусов и электробусов. Так что фраза в духе «Из-за снегопада опоздал на работу» в современной Москве совершенно неактуальна — наземный транспорт работает в усиленном режиме, а городские службы своевременно чистят снег на остановках и разворотных площадках.

По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца недели. Благодаря собственному метеорологическому управлению города столичные городские службы заранее узнают о погодных изменениях и могут своевременно подготовиться к непогоде, рассчитать необходимое количество бригад и техники, подумать о превентивной противогололедной обработке особо опасных участков дорог.

Сейчас снег оперативно увозят на более чем 50 снегосплавных пунктов, которые работают круглосуточно. Их суммарная мощность позволяет утилизировать до 650 тыс. куб. м снега в сутки за счет тепла сточных вод.