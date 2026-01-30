Заваливший Москву снегом циклон показали на видео из космоса

Заваливший Москву снегом циклон показали из космоса. Снятое со спутников явление над европейской частью России показал «Роскосмос» в своем Telegram.

«Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день сильный снегопад», — сказано в публикации.

Между тем москвичей предупредили, что ночь с 30 на 31 января станет самой холодной за зиму, а 1 февраля станет самым холодным днем зимы. В ближайшую субботу в городе похолодает до минус 18-21 градуса, а в Подмосковье местами столбики термометров покажут минус 24 градуса.