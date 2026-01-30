В Москве повторён рекорд высоты снежного покрова 1994 года

В Москве на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова повысилась до 61 см, таким образом, в столице повторён рекорд 32-летней давности, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, повторён!» — написал он в своём Telegram-канале.

При этом в центре столицы, на Балчуге, зафиксирован уровень снежного покрова в 69 см, а в Тушино — 63 см.

Ранее заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета университета Михаил Локощенко заявил, что январь 2026 года оказался самым снежным в Москве за последние 203 года.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что снежная зима может сыграть свою роль в весеннем половодье.