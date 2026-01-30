Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды

Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 января, интенсивность осадков уменьшится.

© Mos.ru

Это позволит специалистам комплекса городского хозяйства сосредоточиться на очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В мероприятиях задействуют необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники.

Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями. Горожан просят быть внимательными, а водителей — не парковать автомобили в зонах работ.

Ночью и ранним утром в столице провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяют по мере выпадения осадков.

Повсеместно проводят очистку от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, а также к социальным объектам.

В городе также проводят погрузку и вывоз сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов.