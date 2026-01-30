В ночь на 30 января по Москве ударили афанасьевские морозы

В ночь на 30 января по столице ударили афанасьевские морозы до минус 16 градусов, в регионе температура опустилась до минус 19 градусов.

Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Афанасьевские морозы ударили на Русской равнине. Минувшей ночью в регионе, на фоне адвекции холода и радиационного выхолаживания при прояснениях в облаках мороз усилился на опорной московской метеостанции ВДНХ до минус 15,3 градуса, — отметил он в Telegram-канале.

В Московской области студнее всего было на севере: в Клину — минус 19,8, Дмитрове и Солнечногорске — минус 18,6, Шаховской — минус 18,3, Талдоме и Волоколамске — минус 18,1 градуса.

Афанасьевские морозы — народное название периода похолодания, традиционно приходящегося на 31 января (день памяти святого Афанасия Великого).

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столице установлен третий метеорологический рекорд по количеству осадков за месяц в январе 2026 года.

Также ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномально морозной погоды. Предупреждение будет действовать с 00:00 30 января по 23:00 по московскому времени 3 февраля.