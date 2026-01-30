Собянин: одобрено еще два проекта комплексного развития территорий

Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки, которые в настоящее время занимают устаревшие объекты, общей площадью 13,02 гектара в Центральном и Северном административных округах. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.

На реорганизуемых территориях планируется строительство около 190 тысяч квадратных метров недвижимости. Проекты предусматривают возведение жилья для реализации программы реновации, а также социальных, общественно-деловых и иных объектов.

Комплексное развитие территорий в Басманном районе

Участки общей площадью 9,53 гектара расположены в Басманном районе на пересечении Центросоюзного и Балакиревского переулков, между Бакунинской улицей и путями третьего Московского центрального диаметра. Градостроительный потенциал территорий составляет порядка 137 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе около 136 тысяч квадратных метров новой застройки и 1,43 тысячи квадратных метров сохраняемых объектов. Здесь возведут жилые дома для программы реновации, а также необходимую социальную и иную инфраструктуру, включая спортивный комплекс площадью около семи тысяч квадратных метров.

Проектом предусмотрено сохранение ряда исторических объектов: комплекса общежитий бывшей фабрики по производству бумажной пряжи купца С.А. Горелова, построенного во второй половине XIX века по проекту архитектора Виктора Лунтца, а также двух скульптур 1970-х годов — памятника В.И. Ленину и монумента работникам Московского пищевого комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Комплексное развитие территорий в Савеловском районе

Участки общей площадью 3,49 гектара расположены в Савеловском районе по адресу: Вятская улица, владение 41а, вблизи пересечения Башиловской улицы и 4-го Вятского переулка. Градостроительный потенциал территорий составляет 52,35 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь планируется размещение общественно-деловых объектов, включая торговую галерею с офисными помещениями, отделениями банков, фитнес-центрами, кафе и ресторанами.

Проект предусматривает сохранение объекта культурного наследия регионального значения — клуба фабрики «Свобода» (Вятская улица, дом 41а), построенного в 1927–1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова. В июле прошлого года была завершена его комплексная реставрация, после которой в здании открылся Дом русского бильярда «Москва».

В рамках реализации двух проектов комплексного развития территорий планируется создать около 2,5 тысячи рабочих мест. Новое современное жилье получат почти 2,3 тысячи человек.

По состоянию на 27 января 2026 года Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 178 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 1,6 тысячи гектаров. Планируется возвести свыше 33 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 386 тысяч рабочих мест.