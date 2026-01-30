Будущей станции московского метро дали название

Станции московского метро строящейся Рублево-Архангельской линии дали название, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Будущая станция в районе Кунцево между 23-м километром Новорижского шоссе и четвертым километром Ильинского шоссе получит наименование «Новорижская». Решение принято на заседании президиума правительства Москвы, подписано соответствующее постановление.

«Новорижская» станет одной из 12 станций строящейся линии. Она протянется от «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

В октябре сообщалось, что шесть новых станций на Троицкой линии метро откроют в 2029 году. Речь идет о новом южном 17-километровом участке, который соединит Коммунарку и Троицк. В состав ветки войдут станции «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».