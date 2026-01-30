Столицу накроют «Афанасьевские» морозы

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Как рассказала aif.ru ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, с 30 января по 3 февраля ожидается похолодание на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Причиной станет мощный антициклон. Он приведет к прекращению обильных снегопадов, но на фоне роста атмосферного давления ударят сильные морозы. Пик похолодания придется на 1 февраля, когда ночные температуры в Москве могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье — до минус 25.

Традиционный для конца января холодный период в народе называют «Афанасьевскими морозами» или «мухозимьем».

Москвичей предупредили об опасности

Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Москве побил 200-летний рекорд по количеству осадков и стал самым снежным за последние 203 года.