Стало известно, когда в Москве ослабнут морозы

Ослабление морозов в Москве и Московской области ожидается к четвергу на следующей неделе. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Во второй половине недели, начиная с четверга, сократится отрицательная аномалия по сравнению с климатической нормой", - сказала она.

Макарова обратила внимание, что сейчас значение среднесуточной температуры в Москве и области на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Между тем сегодня под утро в Москве температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, а в Подмосковье местами фиксировались тридцатиградусные морозы. Так, в Клину столбики термометров показали минус 30,1 градус, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В первый день февраля, по его словам, температура в столице не превысит -14…-17 градусов.