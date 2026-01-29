В московском музее показали похоронное пальто из США и “вилку для людоеда”

В музее «Масловка. Городок художников» открылась выставка «Заграница — это миф?!», посвященная заграничным поездкам советских художников. Одной из главных фишек экспозиции стали специфические предметы, связанные с темой смерти, привезенные художниками из других стран.

Среди интересных вещиц — итальянские туфли на тонкой шпильке, флаконы парфюма, изысканные предметы быта из Японии типа набора для чайной церемонии или кимоно. Но одним из неожиданных экспонатов стал похоронный костюм, а точнее, атласное пальто, привезенное художником Виталием Горяевым из США в 1958 году.

Как рассказали в музее, странный сувенир появился по незнанию. Дело в том, что тогда, в 1950-е годы, в американских магазинах наряду с обычной одеждой продавалась и одежда для похорон, но стоила значительно дешевле, чем и привлекала внимание художников, которые и приобретали такую одежду.

Из коллекции художника Александра Белашова тоже есть экзотическая вещица: на экспликации скромно написано «Вилка для мяса», но, по семейному преданию, посольский сувенир из Полинезии предназначался для вполне конкретного мяса — человеческого.