Дополнительные автобусы запущены на ряде маршрутов в Москве из-за снегопада

В связи с экстремальными погодными условиями на наиболее востребованные маршруты в Москве запустили дополнительный транспорт. Он позволит сократить время ожидания на остановках, а также интервалы движения автобусов и электробусов. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Благодаря дополнительным транспортным средствам пассажиры смогут быстрее добраться до станций метро и МЦД, а также транспортных хабов. При этом из-за сильного снегопада местами возможны задержки транспорта.

— На наиболее востребованные маршруты Мосгортранс выделяет дополнительные автобусы и водителей. Наши сотрудники 24/7 следят за дорожной обстановкой на маршрутах и состоянием инфраструктуры. При необходимости оперативно отправляют заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что городские службы своевременно очищают тротуары на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов, передает Telegram-канал ведомства.

Руководитель прогностического центра «Метео» и климатолог Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», какими могут быть последствия такого большого количества снега.