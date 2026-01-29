Гидрометцентр "отменил" 30-градусные морозы в Москве

Пока морозы до минус 30 градусов в столичном регионе не ожидаются. Об этом заявили в четверг, 29 января, в Гидрометцентре России.

© ТВ Центр

Собеседники ТАСС при этом подчеркнули, что в дальнейшем прогноз погоды может быть скорректирован.

В то же время прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра свидетельствует, что метеорологи ожидают морозную погоду с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы. С полуночи 30 января до 23 часов 3 февраля в Москве и Московской области действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, аномально холодная погода ожидается в период с 30 января по 4 февраля на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областей.

Метеоролог Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что снегопад в столице окончательно прекратится в середине ночи на пятницу, а вслед за этим придут крепкие морозы, по народному календарю – Афанасьевские.

Однако о минус 30 градусах в прогнозе Леуса речь также не идет. В субботу ожидается 12-14 градусов ниже нуля, в воскресенье — 14-16 градусов мороза. При этом с понедельника, 2 февраля, обещают начало повышения температуры.