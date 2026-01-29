Москвичам пообещали новые снегопады

Обещанный перерыв в снегопадах не продлится долго. Когда ждать возобновления осадков, изданию RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Lenta.ru

Снегопады возьмут паузу вечером в четверг, 29 января. В пятницу, 30-го числа, ожидается рост атмосферного давления — к выходным показатель достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Вместе с этим в столичном регионе упадет температура. В пятницу температурный минимум составит около минус 16-19 градусов, а уже в субботу по области похолодает до минус 20-25 градусов, предупреждает Шувалов.

Пик холодов придется на воскресенье, 1 февраля. На небе появится солнце, но это будет солнце при сильных морозах, подчеркивает метеоролог. В ночные часы столбики термометров будут держаться около минус 20-25 градусов, а днем — минус 15-20 градусов.

По расчетам синоптика, новая череда снегопадов обрушится на столицу в начале следующей недели с приходом южного циклона. Самые обильные осадки он принесет в Воронеж, Пензу и Казань. Так, в Пензе всего за пару дней может выпасть до 40 сантиметров снега. Затем циклон сделает петлю и заденет столицу. С его наступлением в Москве ослабнут морозы и вернется снег. Осадки будут варьироваться от слабых до умеренных, добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что Московская область всего за сутки выполнила половину месячной нормы осадков.