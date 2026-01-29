Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве

Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в столице в этом году. Об этом в четверг, 29 января, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

— В этом году установим тысячу городских указателей и 2,4 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям, — рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Как отметили в ведомстве, все навигационные элементы в городе соответствуют разработанному стандарту. Так, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

Также в столице продолжат развитие проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и узнать о выдающихся жителях и достопримечательностях, связанных с различными историческими событиями, передает Telegram-канал КГХ.

Ранее стало известно, что в 2025 году более 4,7 тысячи новых домовых и городских указателей установили в Москве. Специалисты поставили свыше 1,1 тысячи городских указателей и более 3,6 тысячи домовых.