Девятибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 29 января

Девятибалльные пробки ожидаются в столице вечером 29 января из-за снегопада и локальных перекрытий. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поездки на личном транспорте в таких условиях связаны с повышенными рисками. Водители могут потерять много времени и столкнуться с опасными ситуациями на дорогах из-за буксующих автомобилей и временных ограничений движения. Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от использования машин и оставить их у дома.

В ведомстве подчеркнули, что самым надежным и предсказуемым способом передвижения остается городской транспорт. Метро, МЦК и МЦД работают стабильно и не зависят от погодных условий.

Тем, кому все же необходимо воспользоваться автомобилем, посоветовали планировать выезд после 20 часов, строго соблюдать дистанцию и избегать участков с подъемами и уклонами, где чаще всего возникают сложности с движением, передает Telegram-канал Дептранса.

29 января в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности почти на пять суток из-за аномально морозной погоды.