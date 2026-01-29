Карту "Тройка" и "Единый", посвященные Самарской области, выпустили в Москве

Тематическую карту "Тройка" и билет "Единый", посвященные Самарской области, выпустили в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного метрополитена.

© m24.ru

Отмечается, что московский транспорт сотрудничает с разными российскими регионами, знакомя пассажиров с их культурой и особенностями. Ранее в метро уже были проекты, посвященные разным уголкам страны: тематические составы и выставки.

Приобрести новый "Единый" пассажиры могут в кассах и автоматах на всех станциях столичного метрополитена. "Тройка" доступна на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также на маркетплейсах.

Ранее стало известно, что в 2025 году в метро Москвы были запущены 57 тематических поездов. Например, 6 составов посвятили регионам России, 4 состава были запущены в честь юбилеев организаций. Кроме того, вагоны украшали к Новому году.