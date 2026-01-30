Спрогнозировано усиление морозов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал усиление морозов в Москве 30 января.

Как он рассказал, сегодня столичный регион окажется под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона.

«Надвигаясь с севера, он уменьшит количество и плотность облаков, до минимума понизит вероятность осадков и усилит морозы», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что столбики термометров покажут температуру воздуха в городе -13…-11 °С, по области — -15…-10 °С. Ветер северный, 3—8 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в предстоящие выходные в Москву вернутся сильные морозы.