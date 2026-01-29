Голосования «Активного гражданина» теперь доступны в мессенджере MAX

Голосования «Активного гражданина» стали доступны в мини-приложении проекта в национальном мессенджере MAX. Здесь пользователи найдут подборку открытых общегородских голосований и в любое удобное время смогут поделиться мнением по важным для Москвы вопросам. Благодаря этой возможности участвовать в жизни столицы теперь еще удобнее.

Пользоваться функционалом просто. Достаточно запустить мини-приложение «Активного гражданина» в мобильной или десктоп-версии мессенджера и авторизоваться с помощью аккаунта на портале mos.ru. После этого пользователям предложат список голосований, в которых они еще не успели принять участие.

Поделиться мнением могут «активные граждане» со стандартной и полной учетной записью на портале mos.ru. За участие в голосованиях им начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг партнеров, в том числе сувениров из зимней коллекции и с логотипами электронных проектов. Кроме того, баллы можно направить в различные благотворительные фонды и организации на помощь нуждающимся, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее также стало известно, что в мессенджере MAX заработало официальное приложение городского медиабанка «Мосфото». В нем пользователи могут в удобном формате просматривать и скачивать лучшие снимки и видеоролики, посвященные разным сферам столичной жизни.