В Музее Победы пройдет встреча с Героями России

2 февраля в Музее Победы состоится встреча с Героями России – участниками СВО. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта «Хранители истории», организованного Всероссийской детско-юношеской организацией «ЮНАРМИЯ» и общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых».

© Вечерняя Москва

Среди почетных приглашенных гостей – Герои России, начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

— Проект «Хранители истории» направлен на сохранению исторической памяти через деятельностный подход. Участники проекта берут шефство над местами памяти, изучают их историю, разрабатывают интерактивные экскурсии для сверстников, несут почетный караул в памятные даты истории Отечества, принимают участие в деятельности школьных и региональных музеев, — рассказали организаторы.

Перед встречей с Героями России в рамках мероприятия около Музея Победы состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, также кадеты заступят на Пост №1.

Начало:

14.00 – заступление на пост №1, Площадь Победителей

14.30 – встреча с Героями России, Зал Единства, Музей Победы