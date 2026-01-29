Собянин рассказал о развитии аддитивных технологий в Москве

Столица укрепляет позиции в сфере 3D‑печати для промышленности и экономики. В городе развиваются аддитивные технологии, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр указал, что они становятся важным инструментом, ключевые преимущества которого – снижение массы изделий, экономия материалов, ускорение производства, возможность создавать сложные и персонализированные объекты, использовать вторсырье и локализовать изготовление.

Уже более 25 столичных компаний специализируются на этом сегменте. Они производят принтеры и комплектующие, разрабатывают материалы и специализированное программное обеспечение, а также предлагают услуги аддитивного производства по модели "ферм 3D-печати".

Особое внимание мэр столицы уделил подготовке кадров. В прошлом году около 100 учеников инженерных классов посетили площадку резидента "Технополиса Москва" – компанию "Аддитивный инжиниринг", где увидели работу промышленных принтеров и узнали, как восстанавливают уникальные, уже не выпускающиеся детали.

Московские разработки находят применение по всей стране. Например, в конце 2025 года один из столичных 3D-принтеров был внедрен в Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета.

Ранее сообщалось, что в кластере "Ломоносов" 5 и 6 февраля пройдет второй Международный научно-технологический форум "Робототехника, интеллект машин и механизмов" (РИММ-2026). Он соберет ведущих специалистов из России и других стран в области разработки, производства и внедрения робототехнических систем.