В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах

Умные камеры Центра организации дорожного движения Москвы научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов для оперативного реагирования и обеспечения безопасности. Теперь система видеоаналитики может распознавать проведение дорожных работ и проезд по автомобильным полосам электровелосипедов и электросамокатов. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас на ключевых магистралях Москвы работают более 1,5 тыс. умных камер. В отличие от комплексов фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения ПДД, умные камеры в режиме реального времени распознают опасные случаи для движения.