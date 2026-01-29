«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов будет действовать в столице с пятницы, 30 января, до вторника, 3 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 00:00 30 января до 23:00 3 февраля. На территории Москвы аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы (норма минус 8 – минус 6 градусов)», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье. Кроме того в регионе действует «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения.