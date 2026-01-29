Гватемальское авокадо впервые с начала века зацвело в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» впервые в XXI веке зацвело гватемальское авокадо, сообщается в Telegram-канале сада.

© Соцсети

«Авокадо зацвело впервые в XXI веке в «Аптекарском огороде»! Да-да, вы не ослышались! Наше гватемальское авокадо, которому 11 лет, решило показать всем, как оно умеет цвести», – говорится в сообщении.

Уточняется, что растение из семян, привезенных из Перу в 2015 году, зацвело в Пальмовой оранжерее.