Гватемальское авокадо впервые с начала века зацвело в «Аптекарском огороде»
В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» впервые в XXI веке зацвело гватемальское авокадо, сообщается в Telegram-канале сада.
«Авокадо зацвело впервые в XXI веке в «Аптекарском огороде»! Да-да, вы не ослышались! Наше гватемальское авокадо, которому 11 лет, решило показать всем, как оно умеет цвести», – говорится в сообщении.
Уточняется, что растение из семян, привезенных из Перу в 2015 году, зацвело в Пальмовой оранжерее.
«Сейчас цветет только один экземпляр – рядом с саговником XIX века, а второе авокадо наблюдает за этим процессом издалека. Ручное опыление в планах, урожай пока под вопросом, но само цветение – редкое и научно ценное событие», – заключили в ботаническом саду.