Новый энергоблок появится на ТЭЦ в районе Очаково-Матвеевское

Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства технологического комплекса по производству электроэнергии на территории ТЭЦ-25 в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«В районе Очаково-Матвеевское возведут новый энергоблок площадью 38 тыс. кв. м. Под объект выделен земельный участок площадью 7,6 га на ул. Генерала Дорохова. Будущий объект обеспечит надежное электроснабжение района и снизит нагрузку на существующие мощности», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Уточняется, что строительство энергоблока направлено на повышение энергетической устойчивости города, необходимой для стабильной подачи электричества в жилые дома, социальные учреждения и производственные объекты района.

Как рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Раис Чигликов, которого цитирует пресс-служба, на территории промышленной зоны ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго» планируется строительство нового парогазового энергоблока мощностью 225 МВт, который будет размещен в отдельно стоящем главном корпусе.