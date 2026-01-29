Москвичи выберут лучший региональный рецепт блинов на Масленицу
Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучший региональный рецепт блинов на Масленицу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В «Активном гражданине» открылось новое голосование. Оно приурочено к фестивалю «Масленица», который пройдет в столице в рамках проекта «Зима в Москве». Горожане смогут выбрать, какие блины, приготовленные по традиционным рецептам четырех российских регионов, в этом году станут главным гастрономическим символом предстоящего праздника», – говорится в сообщении.
Уточняется, что один из вариантов, за который можно проголосовать, – суздальские блины из Владимирской области. Их отличительной особенностью является использование муки из зеленой гречки, измельченной методом холодного помола. Традиционно эти блины сервируются с оригинальным суздальским вареньем из огурцов, создающим сочетание легкой сладости со свежими овощными нотами.
При этом второй кандидат – сытные смоленские блины. Они выпекаются из пшеничного теста и используются как основа или съедобный конверт для начинки. В золотистую оболочку заворачивают смесь из гречневого продела (дробленых зерен гречихи), отваренного на молоке, с добавлением тертого российского сыра и кусочков ветчины из индейки, а также яйца. Это плотное, питательное блюдо принято подавать с классическим гарниром – смоленской бочковой квашеной капустой.
Кроме того, еще один вариант голосования познакомит участников с мордовскими традициями приготовления блинов. В основу для их теста входит кефир с добавлением манной крупы и пшенной муки. Дополнением к ним является густое, тягучее вареное сгущенное молоко местного производства.
Как отмечается, последний вариант – небольшие башкирские блины, приготовленные на основе сметаны. Их традиционно жарят на сухой сковороде, а сразу после приготовления смазывают топленым маслом. Подают такие блины с башкирским медом.
Поясняется, что каждый из представленных рецептов сопровождается подробной инструкцией и списком ингредиентов, что позволяет участникам испечь блины самостоятельно. По итогам голосования набор основных продуктов для приготовления блинов-победителей можно будет приобрести на соответствующей межрегиональной ярмарке со скидкой 15% в период с 13 по 22 февраля.