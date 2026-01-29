Позднякова: за месяц в Москве зафиксирован третий рекорд по количеству осадков

Синоптик Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что в Москве за месяц был установлен третий метеорологический рекорд. По словам специалиста, за сутки в столице выпало 14 мм осадков. Всего же за сутки в Москве выпало 27 мм осадков. "Прежний рекорд 1977 года составлял 8,4 мм. В итоге за двое суток в столице выпало 27 мм, что составляет более половины месячной нормы осадков. А с начала месяца выпало на ВДНХ 76,2 мм, или 147% от нормы января. И еще нынешний январь отличился количеством рекордов, за всю историю инструментальных наблюдений отмечено всего два случая, когда в январе было по два дня с рекордным количеством осадков (1970 и 1995 годы)", - поделилась Позднякова. Она уточнила, что январь еще не кончился, поэтому рекорд по высоте снежного покрова вполне может быть повторен. Сейчас он составляет 61 см и был зафиксирован в 1994 году. Накануне комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в Москве в период с пятницы, 30 января, по вторник, 2 февраля, ожидается аномально холодная погода. В комплексе добавили, что в связи с погодными условиями городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.