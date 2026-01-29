Выдано разрешение на строительство ЖК в Тверском районе

В Тверском районе на ул. Новослободская построят жилой комплекс из двух корпусов, соответствующее разрешение оформил комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

«Комитет выдал разрешение на строительство двух корпусов высотой 16 и 19 этажей, соединенных открытым эксплуатируемым мостом. Общая площадь комплекса составит более 17 тыс. кв. м. Специалисты «Контроля Москвы» будут проверять ход работ на всех этапах», – цитирует пресс-служба Слободчикова.

Отмечается, что объект рассчитан на 92 квартиры различных планировок суммарной площадью 9,6 тыс. кв. м. В трехуровневом подземном паркинге предусмотрено 64 машиноместа. Также в проекте будет реализовано две входные группы, а в гранд-лобби появятся зона ожидания и переговорная комната.

Как уточняется, архитектурный облик нового жилого комплекса будет сформирован витражным остеклением и фасадными панелями из анодированного алюминия. При этом благоустроенная территория получит двухуровневую организацию. На земле будет создан двор-сад с биокамином и водным арт-объектом, а на кровле 16 этажа, переходящей в мост, – озелененное общественное пространство со стеклянным ограждением. Помимо этого, на высоте 57 м планируется разместить детскую площадку, места для отдыха, проведения мероприятий и занятий йогой.

Слободчиков напомнил, что в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству жилых объектов.