Собянин: В 2026 году в Москве проведут реабилитацию 13 водных объектов

За 14 лет в Москве привели в порядок 179 водоемов — только в 2025-м работы по реабилитации проводились на 19 из них. Об этом в четверг, 29 января, рассказал глава города Сергей Собянин.

Объекты выбирают на основе анализа их состояния, а также темпов развития комфортной городской среды. Кроме того, власти столицы учитывают пожелания жителей. Работа по очистке водоема состоит из нескольких этапов.

— Сначала специалисты очищают пруды от донных отложений и мусора, проводят формирование дна и полный или частичный ремонт береговых полос. В финале создаются зоны биоплато, — добавил мэр Москвы в мессенджере MAX.

В 2026 году планируется реабилитация 13 водных объектов. Среди них — Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский, Тереховский пруды и многие другие. Также начнется возведение зон отдыха нового формата — в семи округах Москвы появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками.

Специалисты Комплекса городского хозяйства, в свою очередь, провели свыше 3,3 миллиона исследований качества воды в прошлом году. Ежедневно Москва потребляет почти три миллиона кубометров воды.