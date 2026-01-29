Власти Москвы просят водителей воздержаться от поездок из-за снегопада

Власти Москвы из-за снегопада попросили автомобилистов в четверг 29 января использовать для поездок по городу общественный транспорт или воздержаться от поездок в час пик. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

© Российская Газета

В утренние часы движение интенсивно на вылетных магистралях по направлению в город. Плотное движение на проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны и на внешней стороне этой магистрали в районе Косинской эстакады.

По состоянию на 8:30 загруженность дорог оценивается на 5 баллов.

Напомним, что в городе продолжается круглосуточная борьба с последствиями снегопада. Задействованы в этой работе все силы коммунальных служб, энергетических и других предприятий. По данным синоптиков, активная фаза снегопада завершится после 15:00.