В Москве создадут Артколледж для студентов креативных индустрий

Артколледж, который сможет обучать более 7 тыс. студентов по направлениям киноиндустрии, рекламы, дизайна и ряда других, планируется открыть в Москве в 2028 году. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Творческие профессии можно получить в 18 колледжах Москвы. А с учетом растущего интереса ребят к креативным направлениям, мы строим новый Артколледж площадью более 50 тыс. квадратных метров с инновационными мастерскими. Он откроется уже в 2028 году. Здесь смогут обучаться около 7,3 тыс. будущих специалистов киноиндустрии, рекламы, дизайна, печатного дела, изготовления арт-объектов, фотографии, декоративно-прикладного искусства", - сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Ракова отметила, что сегодня специальности в сфере креативных индустрий являются одними их самых востребованных у абитуриентов столичных колледжей. В этом году 7,5 тыс. первокурсников обучаются на направлениях этой сферы, что почти на 25% больше, чем в 2024-м.

"Чаще всего ребята выбирали направления в области дизайна, рекламы и кинопроизводства, они осваивают компетенции в современных медиалабораториях и работают над реальными проектами партнеров-работодателей - от предметного дизайна до медиаконтента. Практическая подготовка занимает свыше 70% учебного времени", - добавила заммэра.

Уточняется, что образовательные программы креативных индустрий в колледжах Москвы направлены на обучение через проектную деятельность. У столичных колледжей более 660 работодателей-партнеров в сфере креативных индустрий, и их число продолжает расти. Студенты вместе с работодателями решают реальные задачи бизнеса: продумывают дизайн продукции, создают медиаконтент и коллекции одежды, работают со стилистикой брендов, визуальными решениями для событий, музеев и медиа.