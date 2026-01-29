Текущий январь в Москве вошел в тройку самых снежных в XXI веке

Январь 2026 года в Москве стал третьим самым снежным в XXI веке, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины вторые сутки подряд обновляются рекорды по количеству выпавших осадков! Вчера на главной столичной метеостанции ВДНХ суммарно выпало 14 мм осадков, благодаря чему для 28 января побит рекорд 2005 года, когда было 13,7 мм. За последние двое суток на Москву в переводе на воду обрушилось чуть больше половины того, что обычно выпадает за целый месяц. Всего с начала января в Москве выпало 78 мм осадков или почти 150% месячной нормы. В XXI веке по «снежности» январь 2026 года уже вошел в тройку лидеров», – написал Тишковец.

По данным синоптика, в среду, 28 января, были обновлены суточные рекорды осадков в подмосковных Можайске и Коломне, где выпало по 12 мм, что на 1 и 5 мм выше прежних достижений 2005 года. А больше всего осадков в Московской области выпало в Наро-Фоминске – 15 мм, что составляет одну треть от январской нормы.