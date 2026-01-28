Московских водителей призвали не мешать работе спецтехники во время снегопада

Коммунальные городские службы круглосуточно осуществляют механизированное прометание улиц, убирают снег с проезжей части и тротуаров в условиях аномальных погодных условий в Москве, об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Днем и ночью, без остановок, коммунальщики очищают улично-дорожную сеть, вывозят снег, проводят противогололедную обработку. Многотысячный коллектив городских служб в эти дни работает в усиленном режиме. Просим с пониманием относиться к работе городских служб и не препятствовать движению спецтехники», –говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад продолжится и 29 января, затем осадки станут слабее и сохранятся до конца недели.