Загруженность дорог в столице идет на спад

Загруженность дорог в столице оценивается в семь баллов, основные затруднения движения сохраняются на внешней и внутренней сторонах МКАД, на МСД, на Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на ТТК, сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: загруженность дорог идет на спад. По данным ЦОДД, движение оценивается в семь баллов. Интенсивное движение сохраняется на внешней стороне МКАД в районе съезда на шоссе Энтузиастов, на МСД в районе Проектируемого проезда №395, на внутренней стороне МКАД в районе ул. Саломеи Нерис, на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова, на Москворецкой и Кремлевской набережных от Большого Устьинского моста до Большого Каменного моста, на ТТК в районе Лужнецкой и Русаковской эстакад», – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными во время движения и перед поездкой строить маршрут заранее.