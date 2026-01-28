Москвичи придумали способ передвижения по городу с колясками в непогоду

В Москве второй день идет сильный снегопад. Горожанка придумала способ пройти с коляской по заснеженной улице и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Лайфхак как можно гулять с коляской, когда не чистят дорожки», -- говорится в комментарии.

На кадрах запечатлена женщина, которая толкает по снегу коляску. Для расчистки пути она прикрепила к коляске лопату и чистила дорогу.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады в Москве пойдут на убыль 30 января. По ее данным, пик по количеству выпавших осадков пришелся на среду, 28 января.