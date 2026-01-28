Москвичей призвали пересесть на городской транспорт

В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями в центре Москвы жителям столицы рекомендуется использовать для поездок городской транспорт. Об этом сообщил московский дептранс в Telegram-канале.

"Метро, МЦК и МЦД работают независимо от погоды и помогут вам добраться быстрее", - говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что при поездках на автомобиле москвичам следует учитывать возможные задержки в пути. Также горожан призвал быть готовыми к изменениям в движении и заранее выбирать маршрут.

Несколькими часами ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады в Москве пойдут на убыль в пятницу, 30 января. Она добавила, что в субботу, 31 января, и в воскресенье, 1 февраля, в Москве ожидается облачная, но прохладная погода. В субботу будет -10... -15°C, в воскресенье похолодает до -18... -23°C ночью.