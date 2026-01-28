Автомобильные заторы в Москве в вечерний час пик среды оцениваются в максимальные 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 18:25.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сложности на дорогах создают погодные условия, в частности, непрекращающийся снегопад.