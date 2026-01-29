Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

Загруженность дорог столицы оценивается в восемь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки».

Согласно информации сервиса, движение транспорта затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольцах, вылетных магистралях, в ряде районов – на участках внешней и внутренней сторон МКАД.

По его данным, загруженность дорог в столице снизится к 21:00.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что, по прогнозам Центра организации дорожного движения, к вечеру 29 января пробки в Москве достигнут девяти баллов.