Президент Сирии оценил снегопад в Москве, он им восхищен

Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа проходили сегодня в Москве на фоне снегопада. И сирийский лидер, прибыв в Кремль, поделился своими впечатлениями по этому поводу.

Он рассказал о своем восхищении, что увидел много снега по дороге из аэропорта на эти переговоры.

"Я вспомнил, что исторически это традиция, и знаю, что были многие военные операции, военные пытались достигнуть Москвы, но стойкость народа и погода помогали отразить эти нападки", - сказал аш-Шараа.

Отметим, что это уже второй визит лидера Сирии в Москву в его новом статусе.