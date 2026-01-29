Дептранс объявил о перекрытии дорог в центре Москвы

В центре Москвы временно ограничили движение.

© Газета.Ru

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд также перекрыт на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

До этого сообщалось, что в связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями в центре Москвы жителям столицы порекомендовали 29 января использовать для поездок городской транспорт.

Кроме того, из-за продолжающегося снегопада грузовики заблокировали въезд в Москву и Московскую область по Горьковскому шоссе и шоссе Энтузиастов. Фуры по несколько часов буксуют на подъеме и полностью перекрывают движение в сторону Москвы. Водители вынуждены по четыре-пять часов стоять в двухкилометровой очереди. Пробка постоянно растет и составляет уже семь баллов.