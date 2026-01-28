Сотрудники Московского зоопарка убирают снег тракторами и вручную

Сотрудники Московского зоопарка оперативно устраняют последствия снегопада для обеспечения комфортных условий животным и посетителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Сегодня наш зоопарк превратился в настоящую зимнюю сказку. Снегопад накрыл все белым, пушистым покрывалом, и это невероятно красиво! Но пока одни наслаждаются этим видом, другие работают. Наши сотрудники оперативно чистят дорожки, вольеры, желоба для стока воды, чтобы животные и гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Работа кипит: трактора, тележки, лопаты – все в деле», – написала Акулова.

Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на синоптиков сообщало, что в столице за сутки выпало 10 мм осадков, что составляет 20% месячной нормы.