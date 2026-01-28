Аномально холодная погода ожидается в Москве и Подмосковье в период с 30 января по 3 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на выпущенное синоптиками соответствующее предупреждение.

"Средняя суточная температура воздуха с 30 января по 3 февраля будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что норма среднесуточной температуры для данного периода составляет 6-8 градусов ниже нуля.

Синоптик Тишковец: в Москве выпало 20% месячной нормы осадков

В частности, как пояснили в Гидрометцентре РФ, 1 и 2 февраля ночные температуры в столичном регионе могут опускаться до минус 24 градусов.