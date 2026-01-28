Тягачи ЦОДД пригнали для помощи забуксовавшим на МКАД грузовикам

Автомобили «КамАЗ» Центра организации дорожного движения пригнали на МКАД, чтобы помочь забуксировавшим из-за снегопада грузовикам сдвинуться с места. Всего дорожный патруль помог уже более 150 застрявшим в снегу автомобилям. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

На особо трудных подъемах, где обычной технике сложно справиться с погодными условиями, работают мощные тягачи.

— Повсеместно организованы работы по уборке снега. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи, — передает Telegram-канал комплекса.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что с начала снегопада в Москве выпало уже примерно 20–25 сантиметров снега, и осадки будут продолжаться до середины четверга, 29 января. По словам метеоролога, за это время в столице выпадет еще от 10 до 12 сантиметров снега.