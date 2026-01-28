Нашествие лис в Москве объяснили

Участившиеся встречи москвичей с лисами связаны не только с сезоном гона, но и с изменениями городской среды. Об этом в беседе с ТАСС рассказала начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко.

По ее словам, лисы относятся к видам, которые хорошо приспосабливаются к жизни рядом с человеком.

«Лисы – один из таких пластичных видов с точки зрения экологии, которые приспособились к жизни рядом с людьми», — отметила специалист.

Эксперт пояснила, что животных привлекают открытые мусорные площадки, где легко найти пищу. В таких местах часто обитают грызуны, которые становятся добычей хищников.

За последние десять лет в Москве появилось много новых жилых районов и комплексов. Дикие животные постепенно осваивают эти территории и селятся рядом с людьми. Лисы устраивают норы в зеленых зонах и парках, включая «Лосиный остров».

При этом роста численности лис в столице зафиксировано не было. Чаще всего горожанам попадаются молодые особи. Дополнительно на активность животных влияет начало брачного периода, когда они выходят на поиски пары.

Ранее лось показал жителям Подмосковья язык и попал на видео.