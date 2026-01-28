Собянин рассказал о развитии системы теплоснабжения Москвы

Системе центрального теплоснабжения Москвы исполнилось 95 лет. Об этом в среду, 28 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Mos.ru

В 1931 году отопление подключили в зданиях, расположенных в центре: Высшем совете народного хозяйства, в Большом и Малом театрах, Центральных и Сандуновских банях, в нескольких гостиницах. Для этого специалисты проложили тепловые магистрали протяженностью шесть километров.

— Сегодня длина трубопроводов в московской системе теплоснабжения — порядка 19 тысяч километров. ПАО «Мосэнерго» — крупнейший производитель тепловой энергии в мире. Ежегодно столице требуется около 80 миллионов гигакалорий, — отметил глава города в мессенджере MAX.

При этом Москва лидирует среди других мегаполисов по продолжительности отопительного сезона: в городе он длится до 230 дней. Специалисты обеспечивают горячей водой и отоплением порядка 74 тысяч объектов, в том числе 34 тысячи жилых домов.

Кроме того, в работу системы отопления регулярно внедряются новые технологии. Так, система «Диспетчеризация» собирает больше 100 тысяч показателей в час со всех тепловых пунктов. Это позволяет автоматически регулировать подачу тепла и горячей воды в дома.

Специалисты АО «ОЭК» также обеспечивают надежное энергоснабжение Москвы в зимний период. Проведена полная проверка электрооборудования и сетей, а также организованы дежурства бригад для оперативного реагирования на возможные нарушения.